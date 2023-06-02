عمليات إخلاء فورية.. أمطار غزيرة وعواصف عاتية في اليابان

صدرت توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان اليوم الجمعة، بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية "ماوار"، التي تسببت بهطول أمطار غزيرة، خاصة في وسط وغرب البلاد.

عين العاصفة التي كانت مصنفة سابقا كإعصار حين ضربت بقوة في نهاية مايو جزيرة غوام الأمريكية، كانت الجمعة، في المحيط الهادئ بجنوب غرب اليابان.

وصدرت توجيهات الإخلاء- وهي غير إلزامية- خصوصا الجمعة، لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي (وسط).



وفي نفس الدائرة، شملت دعوات الإخلاء المرفقة بانذار بأعلى درجات، 130 ألف شخص في تويوهاشي حسب محطة التلفزيون العامة "ان اتش كي".

وفي مقاطعة واكاياما (غرب) فاضت عدة أنهار.

وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، أمام الصحفيين "نحث السكان (في المناطق المتضررة) على توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار".

وأضاف: "من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية على جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وعلقت حركة القطارات الفائقة السرعة بين طوكيو و"أوساكا"، كما أعلنت شركة السكك الحديدة "جاي ار سنترال" على موقعها الإلكتروني.

كما تم إلغاء أكثر من 260 رحلة الجمعة، في البلاد حسب التلفزيون العام.



وحسب العلماء فان ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من مخاطر هطول أمطار غزيرة في اليابان حيث تحمل كتل الهواء الساخن المزيد من البخار.

وفي يوليو 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انهيار وحول ضخم في منتجع أتامي الساحلي (جنوب غرب طوكيو) خلف 27 قتيلا.

وتسببت الفيضانات الكبرى في كيوشو (جنوب غرب اليابان) في مقتل أكثر من 80 شخصا في 2020 وقبل ذلك بسنتين، شهد الأرخبيل أسوأ فيضانات منذ عقود قتل خلالها أكثر من 200 شخص في غرب البلاد.