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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة لمناقشة خطة بطولة أفريقيا

صدى البلد

حرص عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على الاجتماع مع الفريق الأولمبي لسلاح السيف وسلاح سيف المبارزة في حضور المديرين الفنيين والمدربين واللاعبين.

وقام الحسيني بالاجتماع بكل فريق بشكل منفرد وذلك من أجل مناقشة الخطة النهائية قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي ستقام في مصر وبطولة العالم في إيطاليا .

وأكد عبد المنعم الحسيني خلال الاجتماع على ضرورة العمل على قلب رجل واحد كما حرص على الاستماع لكافة الآراء سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني.

وشهد الاجتماع التحدث عن الأهداف النهائية للمشاركة الأولمبية وأيضا أهداف المرحلية وصولا لمرحلة المنافسة في أولمبياد باريس 2024.

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