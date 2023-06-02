حماة وطن: نقل الخبرات والتجارب للأفارقة يعكس حرص مصر على تنمية القارة

ثمن المهندس أحمد عبد المعبود، الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد معيط، بنقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، ذلك فى ضوء طلب دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل».



وأشار" عبد المعبود" فى بيان له اليوم، إلي أهمية تعزيز سبل التعاون مع أشقائنا فى مختلف دول القارة السمراء فى جميع المجالات، لافتا إلي أن تقديم الخبرات المصرية فى تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يسهم تهدف لتحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين.



وأكد الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، أن مصر دائما تقف بجانب جميع الأشقاء سواء فى أزماتهم أو من خلال نقل الخبرات المصرية إليهم، موضحا حرص الدولة المصرية على استقرار المنطقة المحيطة باعتبارها أمتدادا للأمن القومي المصري.



وشدد "عبد المعبود" على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كل ربوع مصر، خاصة وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساعدت في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية.