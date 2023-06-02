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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مراقبة الأغذية» تحرر 195 محضرًا وتوصي بغلق 60 منشأة دون ترخيص بالدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على ١٩٥ منشأة تبين أن ٦٠ منها دون ترخيص و٤ منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة 
بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير  ١٩٠ محضراً و سحب ٥٨ عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام ١٢٢٢ كيلو من أغذية متنوعة و ٣٨٧ لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

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ادارة مراقبة الاغذية الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة تكثيف الحملات لدكتور خالد عبد الغفار مراقبة الأغذية

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