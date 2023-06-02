البورصة خلال مايو| انخفاض المؤشر الرئيسي 0.97%.. الأسهم المتوسطة ترتفع 6%.. ورأس المال يخسر 2.2 مليار جنيه

البورصة المصرية خلال شهر مايو

المؤشر الرئيسي ينخفض 0.97%.. والأسهم المتوسطة ترتفع 6%

رأس المال السوقي يخسر 2.2 مليار جنيه.. وارتفاع 13 قطاعا



سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات شهر مايو الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.25%، ليغلق عند مستوى 4875.07 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21033.11 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 15.05% ليغلق عند مستوى 4107.31 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 64.6 مليار جنيه خلال شهر مايو المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 16.107 مليار ورقة منفذة على 1.735 مليون عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.307 مليار ورقة منفذة على 1.018 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 84.93% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال شهر مايو الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 6.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 733.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام، بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 8%، والعرب 8.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7.416 مليار جنيه.

فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.425 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وارتفع أداء 13 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، يستعرضها صدى البلد خلال السطور التالية:

قطاع التجارة والموزعون بنسبة 13.4%.

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11.3%.

قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 10.5%.

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.6%.

قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.8%.

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.8%.

قطاع الرعاية الصحية والأدوية 4.9%.

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%.

قطاعا البنوك 3.6%.

قطاع المنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.5%.

قطاع العقارات 1.4%.

قطاع مواد البناء بنسبة 1.2%.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.7%، 2.6%، 1.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17495.77 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 3249.99 نقطة.