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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فصائل عراقية مسلحة تعلن الحرب على القوات الأمريكية

صدى البلد

أعلن فصيل عراقي مسلح، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ حرباً ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، وقال أن السبب عدم انسحاب قوات الاحتلال من العراق، حسبما وصف.

ونشر الفصيل الذي أنشي تحت إسم " المقاومة الإسلامية كتائب الصابرين" بياناً عبر تطبيق "تيليجرام"، جاء فيه:"مقاومة الاحتلال واجب شرعي وإنساني وحق كفلته الشرائع السماوية قبل القوانين الدولية وفطرة الإنسان السليمة، إذ نعلن في كتائب الصابرين عن بدء عملياتنا العسكرية ضد أي تواجد لقوات الاحتلال الأمريكي في عراقنا الحبيب والمنطقة بالكامل".

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وأضاف البيان: " سنقول كلمتنا لن توقف عملياتنا لا اتفاقاتكم ولا تهادنكم ولا ضغطكم على المجاهدين الأعزاء" وفقاً لتعبيره.

وتابع الفصيل في بيانه: "لن ترهبنا سجونكم ولا ظلمكم أبداً، إذ نؤكد إننا في المقاومة الإسلامية من الآن فصاعداً لن نوقف عملياتنا أبداً ولن تحميهم عن صولاتنا وعملياتنا لا قواعدهم ولا حصونهم ولا سياسيينهم".

 

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