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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي إنفجارات بالقرب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

صدى البلد

هزت انفجارات عنيفة، اليوم الجمعة، مدينة بيرديانسك الأوكرانية، الواقعة تحت سيطرة روسيا، وشوهدت أعمدة الدخان في ميناء بيرديانسك في زابوريجيا أوبلاست الأوكرانية.

أظهرت لقطات متداولة على موقع تويتر، سحب دخان فوق الميناء، وقال الحاكم المُعين من قبل روسيا، فلاديمير روغوف،  إن عدة انفجارات وقعت في بيرديانسك، متهما كييف بمهاجمة المدينة.

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و كشفت نقابات العمالة الأوكرانية، في تقرير لها، أن العمال في محطة الطاقة النووية "زابوريجيا" التي تسيطر عليها روسيا، يُجبرون على العمل القسري والانضمام إلى النقابات.

ولفتت النقابات الأوكرانية، إلى تحويل محطة زابوريجيا إلى قاعدة عسكرية من قبل القوات الروسية، كما ينتشر بها أفراد عسكريون مسلحون بدون تصاريح.

 وإتهمت موسكو، بعدم احترام لوائح السلامة من الحرائق ولا إجراءات السلامة الأخرى في المبنى.

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