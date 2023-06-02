درسناهم جيدًا.. أول تعليق من نجم الأهلي على مواجهة الوداد

علق مروان عطية، نجم النادي الأهلي، على مواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

وقال مروان عطية في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: “درسنا نقاط قوة وضعف الوداد بشكل طبيعي عن طريق الجهاز الفني، والاستعداد لهذه المباراة لا يختلف عن الاستعداد لباقي المباريات التي نخوضها”.

وتابع: "استعددنا جيدا لمواجهة الوداد، من خلال 3 مباريات بالدوري. كل تركيزنا موجه صوب اللقاء المقبل حيث سنلعب بكل حماس، ونتمنى تحقيق اللقب الأفريقي".



موعد مباراة الأهلي والوداد



ويواجه الأهلي نظيره الوداد، يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.