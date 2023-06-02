رئيس التنمية الصناعية يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر

شارك رئيس التنمية الصناعية في افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالاقصر الذى تنظمه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو – "مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" وبرعاية وزارتى التجارة والصناعة والبيئة، وذلك في إطار دعم الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر ، وقد شارك في فعاليات الافتتاح كلا من الوزير مفوض عمرو هزاع ممثل وزارة التجارة والصناعة واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد و السيدة ميخال هرارى بسفارة سويسرا و أحمد رزق نائب ممثل اليونيدو في مصر ، .وعدد من الجهات الحكومية وممثلى القطاع الخاص وبمشاركة ٧٠ عارض بمحافظتى قنا والاقصر في كافة الانشطة الصناعية ونحو ٣٠٠ شركة.

و يأتى إقامة مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لعام 2023 فى إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر (IGGE) والذى تنفذه اليونيدو بتمويل من حكومة سويسرا وعدد من المنظمات الدولية ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، وتعزيز جهود الدولة للنهوض به لتحسين المنتج المصري وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة.

وأعرب عبد الكريم خلال كلمته بسعادته الكبيرة بما شهده من تطور كبير للمنتجات والمشروعات مقارنه بالعام الماضي و انها تحولت من مشروعات الي مصانع منتجه في وقت قصير مشيدا باللغة التي يتحدث بها اصحاب المشروعات والذين بدأوا كرواد اعمال ، واصبحوا الان رجال اعمال وصناعة احترافيين لهم خبرات تصنيعية وتسويقية واستطاعوا خلال عام واحد ان يرتقوا بطموحهم الى التطلع للوصول الى الاسواق العالمية وبالفعل استطاع عدد منهم تحقيق ذلك، مشيدا بما لمسه من مشاركة كبيرة للمراة في تلك المشروعات والتي اثبتت قدرتها على مباشرة الاعمال وادارة الاستثمارات مؤكدا على ان الوزارة بجميع هيئاتها وفي مقدمتها التنمية الصناعية جاهزة لمساندة تلك المشروعات بكل السبل وتقديم كل الدعم لهذه المبادرة لتعزيز استدامتها.

وأشاد بجهود القائمين على المشروع من اليونيدو والحكومة السويسرية لانجاح المبادرة والتى تعد من المشروعات الرائدة اقليميا وعالميا لتبنيها التحول نحو الصناعة الخضراء.

واشار رئيس الهيئة في كلمته عن الاراض الصناعية مؤكدا ان الارض يتم طرحها على المستثمر على اختلاف ولايتها بثمن المرافق فقط اي ان الارض نفسها تمنح بالمجان، كما تم تسعيرها بشفافية تامة من خلال قرار دولة رئيس الوزراء بالجريدة ويتم اتاحة الارض الصناعية بالتمليك او بحق الانتفاع.. بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن منطقة البغدادى انتهت من عمليات استكمال المرافق والخدمات بها بنسبة ١٠٠% تقريبا ومتاحة امام المستثمرين ورواد الاعمال من خلال خطة الهيئة لتخصيص مصانع جديد بالمنطقة.

وأضاف أن الهيئة وفرت بخلاف الاراضى مصانع جاهزة بمجمعات صناعية مكتملة المرافق والخدمات بمحافظات الجمهورية ومنها مجمع البغدادي بالأقصر ومجمع الهو بقنا وهذه المصانع جاهزه للاستلام الفورى والتشغيل بنظامى التملك او الايجار وتم اتاحة حزمة كبيرة من التيسيرات وفي مقدمتها تاجيل سداد اول قيمة ايجارية لمدة ٩ شهور من استلام الوحدة لاتاحة السيولة الكافية للمستثمر لتشغيل مصنعه وبدا الانتاج.

وفيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تقديم الخدمات الصناعية اكد انه تم انهاء معظم المتاخرات بالنسبة لطلبات التراخيص والسجل الصناعي بالهيئة ، وذلك ثمرة تيسير الاجراءات وجهد العاملين بالهيئة نحو تحقيق التحول الرقمى الذي تشهده الهيئة حاليا واتمتة اجراءاتها للتيسير على المستثمرين واصدار حزمة من الحوافز والتيسيرات الاجرائية اخرها قرار معالي وزير التجارة والصناعة أمس فيما يتعلق بالسماح للمستثمر بسداد رسوم متابعة رخصة التشغيل حتى ثلاث وخمس سنوات في المرة الواحدة بدلا من التجديد كل عام.

وعلى هامش المعرض شارك ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالحوار وورشة العمل من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعات الإقتصاد المعنية مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال مع المصانع المشاركة.