500 طالب في مراجعة المواد الشرعية للثانوية الزهرية بمسرح غزل المحلة.. صور

شهد مسرح غزل المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم تدشين محاضرة مراجعة المواد الشرعية النهائية للطلاب والطالبات الثانوية الأزهرية تحت إشراف أمانة حزب مستقبل وطن ثالث المحلة بالحزب مستقبل وطن وسط مشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة لمدة ثلاث ساعات متواصلة الأمر الذي لاقي استحسان ٱولياء أمورهم بالمدينة العمالية.

في المقابل أعلن المهندس إبراهيم جوده امين حزب مستقبل وطن بثالث المحلة أن الهدف من تدشين تلك المراجعات دعم أبناءنا من الطلاب والطالبات لافتا بقوله "

تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالغربية وأمانة ثالث المحلة الكبرى لانطلاق ماراثون مراجعات الثانوية الأزهرية ثم العامة بالتنسيق مع المحاسب وليد النمراوي أمين التنظيم لدعم طلاب وطالبات المحلة الكبرى.



كما أعرب عن سعادته لمشاركة عدد هائل يتجاوز ال 500 طالب وطالبة لمراجعة المواد الشرعية تحت إشراف أستاذ المادة أحمد عبدالغني أستاذ المواد الشرعيه لمساعدتهم في تجاوز اي صعوبات محتملة في نهاية العام الدراسي .



من جانبه أكد محمد الجرو امين شباب الحزب أن تلك المراجعات تؤت ثمارها مع كافة الطلاب والطالبات من خلال تسهيل المواد الدراسية والحرص من جهه قيادات الحزب علي دعم الشباب في جميع المجالات الدراسية .

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