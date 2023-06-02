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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا واحدة وش فقر.. مواجهة ساخنة بين حورية فرغلي ونزار الفارس.. تفاصيل

حورية فرغلي ونزار
حورية فرغلي ونزار الفارس

نفت الفنانة حورية فرغلي كل الذي قاله نزار الفارس بعدما استمعت إلى "ڤويس نوت" له على الهواء تحدث فيه وقال: "أن الرقصة التي حدثت كانت من ضمن البرنامج و أنه عرض عليها الخطوبة ولم تعترض على الامر وانهم اتفقوا على الحديث عن تفاصيل الموضوع في اليوم التالي".

 

‏وتابعت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "ملفات"، مع الإعلامية "أميرة بدر"، المذاع عبر فضائية "هي"، قائلة :"مش لاقية كلام أقوله وما فعله تخطي حدود التربية والأصول وفتحت له بيتي ورغم ذلك فعل ذلك"، و بخصوص كلامه أنها غير مرتبطة وأن هناك سر قالت "ده نصيب ولسة مجاش وراضيه به".

 

مش عايزة أتجوز

 

‏وأضافت حورية فرغلي انه إذا طلب منها الزواج سترفض قائلة: "مبحبش اجرح حد وهقوله انت تشرف أي حد والبرنامج بتاعك جميل بس انا واحدة وش فقر ومش عايزة اتجوز"

حورية فرغلي نزار الفارس أميرة بدر زواج

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