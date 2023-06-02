أنا واحدة وش فقر.. مواجهة ساخنة بين حورية فرغلي ونزار الفارس.. تفاصيل

نفت الفنانة حورية فرغلي كل الذي قاله نزار الفارس بعدما استمعت إلى "ڤويس نوت" له على الهواء تحدث فيه وقال: "أن الرقصة التي حدثت كانت من ضمن البرنامج و أنه عرض عليها الخطوبة ولم تعترض على الامر وانهم اتفقوا على الحديث عن تفاصيل الموضوع في اليوم التالي".

‏وتابعت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "ملفات"، مع الإعلامية "أميرة بدر"، المذاع عبر فضائية "هي"، قائلة :"مش لاقية كلام أقوله وما فعله تخطي حدود التربية والأصول وفتحت له بيتي ورغم ذلك فعل ذلك"، و بخصوص كلامه أنها غير مرتبطة وأن هناك سر قالت "ده نصيب ولسة مجاش وراضيه به".

مش عايزة أتجوز

‏وأضافت حورية فرغلي انه إذا طلب منها الزواج سترفض قائلة: "مبحبش اجرح حد وهقوله انت تشرف أي حد والبرنامج بتاعك جميل بس انا واحدة وش فقر ومش عايزة اتجوز"