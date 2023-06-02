قبل النهائي الأفريقي.. قندوسي: نسعى للتتويج باللقب لإسعاد جماهير الأهلي

أكد أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لخوض النهائي الإفريقي، وإن جميع اللاعبين في حالة تركيز قبل مواجهة الوداد المغربي، وهناك تصميم على تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بالمغرب.

أضاف أن التواجد الجماهيري الكبير المنتظر حضوره للمباراة يعد دافعًا قويًّا أمام جميع اللاعبين لبذل أقصى الجهد وتقديم المردود الذي يرضيهم ويسعدهم، مؤكدًا أن الأهلي يسعى بكل قوته وبإصرار للتتويج باللقب الإفريقي من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان، وأن كل ما يطلبه اللاعبون من الجماهير هو الوقوف خلف الفريق بقوة طول الـ90 دقيقة.

وأوضح لاعب خط وسط الأهلي أن ضغط المباريات في الفترة الأخيرة لم يشكل أي أعباء أو إجهاد على الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع هذه النقطة بذكاء كبير ويقوم بتدوير اللاعبين، وأن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد تسير في أفضل صورها، وجميع اللاعبين قد عقدوا النية على تحمل المسئولية وتحقيق النتيجة التي ترضيهم وترضي الجماهير وتساعد الفريق على التتويج باللقب.



هذا ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.