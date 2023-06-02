أكاديمي : مشروع قانون التعليم الجديد حلم تمنّى طه حسين تحقيقه

قال الدكتور أشرف محرم، أستاذ السياسة التعليمية بجامعة عين شمس، إنَّ مشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب الجاري مناقشاته ضمن الحوار الوطني لهو أحد أفضل مشروعات القانون في مصر وهو حلم حلم به عميد الأدب العربي طه حسين بأن يكون في مصر عقل كبير يفكر لكل نظام التعليم في مصر، «أتصور أن مشروع القانون والهيئة المزمع إنشائها بتفكر بنفس الكيفية».

وأضاف «محرم» خلال استضافته على فضائية «إكسترا لايف»، أنه مسارات التعليم في مصر بداية من التعليم الأساسي كثيرة ومتعدده ومتشعبه، حتى بات لزاما وجود مظلة كبرى تستطيع التفكير في التعليم دون توحيد نمط التعليم، «لازم يكون فيه حد بيفكر في التعليم كرؤية كبيرة وأحلام مصر، خاصة وأن التعليم مش صناعة النهاردة».

وأوضح أن ما يجرى الإعداد له في مجال التعليم سيكون موجودا معنا في المجتمع المصري بعد مرور 16 عام، مشيرا إلى أن التصورات عن سوق العمل ستختلف كثيرا خلال السنوات المقبلة، «المشروع قيمة كبيرة حتى يكون هناك عقل كبير بيفكر أزاي ممكن نحل القضايا الأساسية في التعليم والعدالة الاجتماعية».