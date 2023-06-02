الري: 3 مشروعات تنموية لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.. فيديو

كشف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل توقيع 3 اتفاقيات بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، لتنفيذ 3 مشروعات تنموية، ممولة من دولتي هولندا واليابان، من أجل التوسع في أنظمة الري الحديث في مصر.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوزارة تولي أنظمة الري الحديث أهمية وأولوية كبرى ضمن استراتيجيتها، خاصة تحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع البساتين وقصب السكر.

تابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محصول قصب السكر يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه ولذلك اتجهنا لأنظمة الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي وينعكس أيضا على المزارع من خلال زيادة المحصول وارتفاع دخله من الإيراد.

