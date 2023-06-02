التوعية بكيفية البدء في مشروعات جديدة | ندوة بـ مستقبل وطن الخميس

أعلنت أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزب مستقبل وطن بمدينة بدر، عن تنظيم ندوة للتوعية بكيفية البدء في عمل مشروع جديد.

تتناول الندوة الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات.

كما تتضمن الندوة أيضا كيفية إعداد دراسات الجدوى ودراسة السوق.

هذا المحتوى التدريبي يتم عرضه من خلال مدربين متخصصين معتمدين من مسئولي جهاز تنمية المشروعات.

تقام الندوة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣ بمقر فندق "الزعيم" بالحي الثاني بمدينة بدر.

