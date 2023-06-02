عبد المنعم سعيد: بايدن موقفه ضعيف في أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن أزمة رفع سقف الدين الأمريكي، هي أزمة تحدث سنويا، خاصة مع وجود ديون خارجية للولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة الدولار المتواجد في دول خارجية.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، يسمح بطباعة نقود، من اجل رفع سقف الدين، مركدا أن رفع سقف الدين في أمريكا يسمح بطباعة النقود.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترو ترامب، كان هناك ضغط داخل الدولة الأمريكية لتقليل الإنفاق على الموازنة الإجتماعية.

أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن الرئيس بايدن موقفه كان ضعيفا في أزمة رفع سقف الدين الأمريكي.