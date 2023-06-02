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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض : لبّينا احتياجات كييف لشن هجومها المضاد على روسيا

صدى البلد

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة واثقة من أنها لبت كافة متطلبات كييف من أجل الشروع في هجومها المضاد على روسيا.

وقال كيربي: "نحن سعداء للغاية لأننا لبينا كافة احتياجات أوكرانيا من أجل الهجوم، أما عن توقيت حدوث هذا الأمر فهو متروك لهم، إلّا أنّنا واثقون من أننا بذلنا قصارى جهدنا وعندما أقول إننا فأنا لا أقصد الولايات المتحدة فقط ".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة وحلفاءها فعلوا الكثير ومستعدون لمواصلة عمل الكثير في الأسابيع والأشهر المقبلة.

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وكان قد قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ردا على تصريحات أمريكية بشأن إمداد روسيا لجنوب أفريقيا بالأسلحة: “اهتموا بشؤونكم ”.

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرئيس جو بايدن أكد ضرورة الاستعداد للعدوان الروسي، موضحًا أن روسيا عملت على انتهاك سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول مثل أوكرانيا، حيث انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.

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