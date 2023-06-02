الفيوم .. مصرع 3 أطفال غرقا بمصرف إحدى قرى مركز يوسف الصديق

لقى 3 اطفال مصرعهم غرقا فى مصرف زراعى بالقرية الثانية بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ، أثناء استحماهم فى المياه هربا من حرارة الجو.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مامور مركز يوسف الصديق بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الأطفال الثلاثة يقيمون بالقرية الثانية بمركز يوسف الصديق، ونزلوا للاستحمام في مصرف زراعى قريب من منازلهم هربا من حرارة الجو ، فقلقوا الثلاثة مصرعهم غرقا فى الحال .

انتقلت قوات الانقاذ النهرى الى مكان الحادث ، وتمكنت من انتشال جثامين الاطفال الثلاثة .

تم نقل جثامين الاطفال الثلاثة الى مشرحة مستشفى أبشواى المركز تحت تصرف النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.