عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إنجاز 9 قضايا منذ انطلاق الجلسات

أكد الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء جريص على إجراج مناقشات جلسات الحوار الوطني أولا بأول، مشيرا إلى أنه منذ 14 مايو الماضي حتى الآن تم إنجاز، وعمل مناقشات لـ 9 قضايا مختلفة.

وقال جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار"، عبر فضائية “النهار”، إنه تم عقد 26 جلسة حتى الآن، مؤكدا أن ما تم من مناقشات في الحوار الوطني حتى الآن بمثابة إنجاز كبير.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشاركة الرئيس السيسي بالحوار الوطني دفعة قوية وتؤكد دعمه المستمر.

دون رفع سقف الطموحات

وأشار جمال الكشكي إلى أن هناك ثمار ستعود من الحوار الوطني دون رفع سقف الطموحات، مؤكدا أنه من أهم بنود مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب تتلخص في وضع استراتيجية عامة للتعليم والتدريب.