تصادم سفينتين قبالة السواحل اليونانية التركية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تصادم وقع بين سفينتي شحن، قبالة جزيرة خيوس باليونان على مقربة من الساحل التركي، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

واصطدمت السفينة‭‭‬‬‬ بوتنسيا التي ترفع علم سنغافورة وتحمل طاقما من 19 فردا بالسفينة (إيه.إن.تي) التي ترفع علم فانواتو وتحمل طاقما من 13 فردا في بحر إيجه على مسافة تسعة أميال إلى الشمال من خيوس.

وقال مسئول من خفر السواحل لرويترز: “لم تقع أي إصابات، وليس هناك احتمال حدوث تلوث، السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع".

وتابع أن سبب التصادم لم يتحدد بعد، بينما نشرت السلطات اليونانية سبع سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.