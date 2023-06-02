عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

13 ميدالية متنوعة لتنس الطاولة الباراليمبي في ثاني أيام بطولة الأردن الدولية

صدى البلد

انتهت منذ قليل منافسات اليوم الثاني لبطولة الاردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري .

واستطاع نجوم منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي حصد 13 ميدالية متنوعة في منافسات فردي الرجال والسيدات ، بواقع ذهبيتين و سبع فضيات و أربع برونزيات .
وجاءت الميداليات كالتالي :-  توج حسان حفني لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي ، بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس5" ، كما توج سامح عيد بالميدالية الذهبية للتصنيف "كلاس 4". فيما حقق عبد الرحمن عبد الوهاب فضية التصنيف "كلاس10" ، وأحمد المحصي فضية "كلاس 2" ، وخالد عبد السلام فضية "كلاس 3"، وحسام حسني فضية "كلاس9"، واحرزت فايزة محمود فضية "كلاس 4,5" ، وهناء حماد فضية "كلاس6"، وهاجر الدسوقي فضية "كلاس8". 

وأحرز إبراهيم حمدتو برونزية "كلاس6" ، و سيد سيكا برونزية "كلاس 7"، فيما حققت فوزية الغمري برونزية "كلاس 2,3"و سماح عبد العزيز برونزية "كلاس7".

ويخوض نجوم منتخبنا منافسات زوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط غدا .وتشارك مصر في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة ، ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على الباراليمبي بالاتحاد.

وتقام البطولة بمشاركة ١١٨ لاعب ولاعبة من 17 دولة هي : الجزائر - كندا - كوت دي فوار - مصر - قبرص - فرنسا - بريطانيا - الهند - إيران - العراق - الأردن - كوريا الجنوبيه - السعوديه - الكويت - هولندا - سلوفاكيا - بلغاريا.

وتعد البطولة أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جيل بايدن تلتقي مجموعة من طلاب الأزهر وتتبادل معهم تجاربهم الدراسية.. صور

هل يجوز لأكثر من مسلم الاشتراك فى "خروف واحد" كأضحية.. المفتى يجب

اتجوزوا بسرعة.. جمال شعبان ينصح بتوديع العزوبية| لهذا السبب

عبد المنعم سعيد: بايدن موقفه ضعيف في أزمة رفع سقف الدين الأمريكي

بعد غياب 20 عاما.. مصر تفوز بمقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية

فائزة بجائزة خليفة التربوية: تطرقت بأبحاثي لعلاج الزهايمر والسرطان بتكنولوجيا النانو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انا ابني بطل.. رسالة على سيارة من أب تثير ضجة على الفيسبوك

أشخاص لا تقدّرني .. أجرأ إطلالات ميرهان حسين بعد قرار اعتزالها

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

فيديو

حرصًا على حياة المواطنين.. قرارات عاجلة بعد سقوط لوحات إعلانية بسبب العاصفة

معلومات هامة..اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ