ضياء رشوان : الحوار الوطني ينقل كل الأصوات ولا يمتلك قرارًا

أكد الإعلامي ضياء رشوان، أن لجنة الشباب بالحوار الوطني، سيكون بها قضيتان رئيسيتان، أهمها الدعم والتمكين السياسي للشباب عبر تشريعات قانونية، والقضية الثانية ريادة الاعمال، لدفع الشباب نحو القيام بمشروعات اقتصادية، وسيكون هناك قضية أشمل لأبنائنا من ذوي الهمم.

وقال ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن الحوار الوطني، يسير كما مفترض أن يسير وبإيقاع اهتمامات المواطنين، مؤكدا أن الحوار الوطني محاولة للتعبير عن المواطنين، لكنه لا يمتلك قرارا ولكن ينقل كافة الأصوات.

وتابع مقدم برنامج “مصر جديدة”، أن كل المشاركين في الحوار الوطني ممثلين عن الشعب المصري، مؤكدا أن الاختلاف بين الأفكار والرؤى لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف في صالح الدولة.

بمشاركة كافة الأفكار والآراء

وأشار ضياء رشوان إلى أن الحوار الوطني مهمته تنظيم الاختلافات، ومستمر في طريقة بمشاركة كافة الأفكار والآراء.