الوضع خطير.. بيان عاجل من الطاقة الذرية عن محطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مبادئ السلامة الخاصة بمحطة زابوريجيا حظيت بدعم واسع في مجلس الأمن الدولي، لكن الوضع في المنشأة لا يزال متقلبا ويحتمل أن يكون خطيرا.

وأشارت الوكالة في بيان عاجل قائلة: "على الرغم من أن مبادئ السلامة الخاصة بمحطة زابوريجيا قد حظيت بتأييد واسع في مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مشجع للغاية وخطوة مهمة في تعزيز السلامة النووية بالمحطة، إلا أن الوضع العام في الموقع لا يزال غير مستقر للغاية ويحتمل أن يكون خطيرا".

وأوضحت في البيان "الوضع في الموقع لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، ويرى المدير العام أنه من الضروري تكثيف الجهود لضمان إمدادات الطاقة الخارجية الأكثر استقرارا".

وكانت قد هزت انفجارات عنيفة، اليوم الجمعة، مدينة بيرديانسك الأوكرانية، الواقعة تحت سيطرة روسيا، وشوهدت أعمدة الدخان في ميناء بيرديانسك في زابوريجيا أوبلاست الأوكرانية.

أظهرت لقطات متداولة على موقع تويتر، سحب دخان فوق الميناء، وقال الحاكم المُعين من قبل روسيا، فلاديمير روغوف، إن عدة انفجارات وقعت في بيرديانسك، متهما كييف بمهاجمة المدينة.

و كشفت نقابات العمالة الأوكرانية، في تقرير لها، أن العمال في محطة الطاقة النووية "زابوريجيا" التي تسيطر عليها روسيا، يُجبرون على العمل القسري والانضمام إلى النقابات.

ولفتت النقابات الأوكرانية، إلى تحويل محطة زابوريجيا إلى قاعدة عسكرية من قبل القوات الروسية، كما ينتشر بها أفراد عسكريون مسلحون بدون تصاريح.