الجيش اللبناني يعلن القبض على المسئول عن التخطيط لخطف مواطن سعودي

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على شخص خطط لخطف مواطن سعودي في لبنان، إضافة إلى القبض على أحد المشتركين في الجريمة.

وأكد الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، في بيان رسمي:" أنه في إطار استكمال ملاحقة المتورطين في قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري، تمكنت مجموعة خاصة من مديرية المخابرات من توقيف مطلوب في منطقة البقاع، وهو المسئول عن التخطيط لعملية الخطف وإدارتها، وكان قد أدى دورا أساسيا فيها عبر تأمين مخبأ وأسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيه أفراد العصابة ميدانيا".

وأضاف الجيش اللبناني أن مديرية المخابرات نفذت كميناً لتوقع بالمجرمين، وألقت القبض على أحد أفراد العصابة المسلحة الذين لاحقوا المخطوف وأجبروه على التوقف واقتادوه إلى البقاع.

وأشار الجيش أن التحقيقات مستمرة ، وجاري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.