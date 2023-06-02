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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسس كتلة الحوار: النظام الفردي في الانتخابات قضى على الحياة السياسية

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل السياسي والبرلماني السابق

أكد الدكتور باسل عادل، السياسي والبرلماني السابق، ومؤسس تحالف "كتلة الحوار"، أن النظام الفردي في الانتخابات قضى على الحياة السياسية في مصر، موضحًا أنه يرى استفادة من الاعتماد على زيادة أعضاء مجلس النواب، مشددًا على أن هناك عدد من المميزات من توسيع عدد البرلمانيين بمجلس النواب.

 

وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يدعم نظام النسبية المفتوحة في الانتخابات، موضحًا أننا في مصر مازلنا نؤسس نظام سياسي، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاملها مع أي نظام سينجح بشكل كبير.

 

 ملف الصناعة والاستثمار والزراعة

 

وأضاف أن ما نحتاج مناقشته الآن هو ملف الصناعة والاستثمار والزراعة أيضا والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وهو في "كتلة الحوار"، مشددًا على أنهم يتبنون في كتلة الحوار مقترحات وأفكار لملفات العمل السياسي والحزبي، كما أنهم ليسوا ضد الحركة المدنية.

الدكتور باسل عادل كتلة الحوار مصر إبراهيم عيسى ملف الصناعة الاستثمار

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