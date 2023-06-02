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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سفيان البراق: القراءة الطريق المختصر لتحقيق التقدم والازدهار

سفيان البراق
سفيان البراق

قال سفيان البراق، الفائز بجائزة قارئ العالم العربي، إنه استفاد كثيرا من فوزه بالجائزة.

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وقال سفيان البراق، الفائز بجائزة قارئ العالم العربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ليس الهدف هو الفوز في حد ذاته لكن ما تعلمته".

 

وأضاف سفيان البراق، الفائز بجائزة قارئ العالم العربي: "تعلمت لغة عربية سليمة وأعتبر نفسي أنني كنت مقنعا إلى حد ما، وفكرة النطق كانت فكرة مبتكرة".

 

وأردف سفيان البراق: "استفدت كثيرا في عدة أمور يصعب حصرها.. المسابقة ليست فقط مجرد قراء يشتبكون مع الكتب ويتمتعون بنكهتها، المسابقة مكنتني من لقاء كتاب وأساتذة ومفكرين ومثقفين من جميع الدول العربية وكانت فرصة أن أنهل من تجربتهم الكبيرة ومن علمهم الكبير".

 

واستطرد الفائز بجائزة قارئ العالم العربي: "القراءة هي الطريق المختصر لتحقيق التقدم والإزدهار".

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