معهد علوم البحار بالغردقة: لا قلق من قناديل البحر ويجب الحذر منها

أكد الدكتور محمود معاطي، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، أنه لا يوجد خطر من ظهور قناديل البحر على سواحل الغردقة. تشير التصريحات إلى أن الوقت الحالي يعتبر بداية موسم تكاثر قناديل البحر، وهي وجبة غذائية رئيسية للسلاحف البحرية.

على الرغم من أن قناديل البحر ليست ضارة للسياح أو المصطافين، إلا أنه يجب توخي الحذر وعدم السباحة في تجمعات كبيرة منها. قد يكون هناك انتشار كثيف لقناديل البحر على شواطئ الغردقة في فصل الربيع، ولكنها ليست ضارة بشكل كبير.

ويجب أيضًا الإشارة إلى أن هناك أربعة أنواع من السلاحف تتواجد في منطقة البحر الأحمر وتتغذى على قناديل البحر. تعتبر بعض جزر البحر الأحمر مناطق تعشيش هامة لهذه السلاحف.

يفضل السلاحف البحرية وضع بيضها في الليالي القمرية وتدفينها في الرمال، وعادة ما يضعن ما بين 70 إلى 130 بيضة.

على أية حال، يجب أن تتبع الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية والمعاهد العلمية للتعامل مع ظهور قناديل البحر وضمان سلامتك وسلامة البيئة البحرية.