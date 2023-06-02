دينا يحيى تتألق فى تقديم حفل توزيع جوائز مهرجان الفيلم السنوى بالأوبرا

قدمت الإعلامية دينا يحيي حفل ختام وتوزيع جوائز السينما للمبدعين بمهرجان جمعية الفيلم فى دورته ال ٤٩ بدار الأوبرا المصرية .



وشهد حضور عدد كبير من صناع السينما و حصد العديد من السينمائيين جوائز الإبداع و منهم المخرج مروان حامد و المونتيرة سلوى بكير؛ حيث حصد فيلم كيره و الجن العديد من الجوائز كما تم تكريم أسماء نجوم رحلوا عن عالمنا .



يذكر أن الإعلامية دينا يحيي قدمت أيضا حفل ختام المهرجان نفسه بدار الأوبرا و تألقت بتقديم حفل الختام و توزيع الجوائز و مما هو جدير بالذكر أن الإعلامية دينا يحيي عملت بالعديد من القنوات الفضائية وقدمت العديد من الاحتفالات الكبرى المميزة داخل مصر وخارجها فقدمت حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية و حفلات ملتقى الإعلام بالكويت و قدمت بمصر العديد من الفعاليات و المؤتمرات و شاركت بتقديم جلسات مؤتمر الشباب و الذى يتم تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي.