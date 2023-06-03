سفيرا إندونيسيا وصربيا يشيدان بجودة منتجات معرض أندية الفتاة والمرأة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، على هامش فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسخته الرابعة ،الملتقى الرابع للحرف اليدوية، مشاركة فتيات مراكز الشباب بمحافظات "القاهرة - الجيزة- بني سويف- الفيوم - أسيوط - القليوبية - المنيا ".



وقد شهد جناح المنتجات اليدوية والتراثية، إقبالاً كبيراً من المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية ، حيث زار المعرض السفير لطفى رؤؤف - سفير اندونسيا ، اميروسلاف شيتوفيتش- سفير صربيا ، وتفقدا المعروضات وأثنوا على جودتها التي تنوعت بين "منتجات خيامية ، طباعة على القماش، بردي، اكسسوارات ، ديكوباج، شنط يدوية، تريكو ، تحف سيراميك ، اوميجرومي، منتجات جلود، خرز ، نسيج، اكسسورات نحاسية".



كما تضمنت فعاليات الملتقى التدريب على عدد من المنتجات اليدوية والحرفية ،من خلال تنفيذ عدد من الورش " الريزن - النسيج- الرسم على القماش- الاركت - استرينج ارت - الاباجورات "



تأتي هذه الورش في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة لدعم الفتيات واعطاء افكار جديدة لمشروعات قد تساهم في مساعدتهم على إقامة مشاريعهم الخاصة وفتح مجالات مختلفة لسوق العمل ، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم خاصة للفتاه والمرأة لفتح آفاق جديدة لها في سوق العمل وتعليم حرفة جديدة تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.