أخبار التعليم| احصل على منح سنوية للطلاب في رومانيا للعام 2023/2024.. بدء تقديم الطعون لعمادة كلية النانو تكنولوجي.. الاثنين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

احصل على منح سنوية للطلاب في رومانيا للعام 2023/2024.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الاتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

لطلاب جامعة عين شمس.. غلق باب الترشح لجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

أعلنت جامعة عين شمس، جميع المعلومات الخاصة بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، موضحة أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة، وذلك في إطار مواكبة أحدث الطرق والمعايير الدولية في مجالات التعليم وترسيخ الثقافة العربية، وذلك عن طريق توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى.

الاثنين.. بدء تقديم الطعون لعمادة كلية النانو تكنولوجي

تبدأ جامعة القاهرة تلقي طلبات الطعون على المرشحين لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي، يوم الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

الدراسات العليا للنانوتكنولوجي تعلن عن انتهاء دبلومة تصميم وتركيب الطاقة الشمسية

أعلنت الدكتورة رباب الشريف، عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، عن انتهاء دبلومة تصميم وتركيب الطاقة الشمسية.