نحن أبطال إفريقيا.. نجم الوداد يستفز الأهلي قبل المواجهة الحاسمة

استفز جلال الداودي نجم الوداد البيضاوي المغربي، فريق الأهلي قبل المواجهة الحاسمة، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نجم الوداد في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "لا تهمنا وضعية الأهلي في حالة سجل أو فشل في ذلك، نحن نركز على أنفسنا والأهلي فريق كبير نحترمه لكن لا نهابه، سندخل المباراة كأبطال لأفريقيا".



وتابع: "نمتلك الثقة بأنفسنا وجئنا إلى هنا لتحقيق نتيجة إيجابية تمكننا من لعب مباراة الإياب بكل أريحية، وكما قلت نحن أبطال أفريقيا ونتمنى خيراً".

واختتم: "نحن لا نفكر في الأجواء أو أي شيء آخر، تفكيرنا منصب على هدف واحد هو تقديم مباراة في المستوى وتحقيق نتيجة إيجابية".



موعد مباراة الأهلي والوداد



ويواجه الأهلي نظيره الوداد، يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.