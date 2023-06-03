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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص تعدى على آخر لخلافات عائلية بالمقطم

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالإنتقال وسؤال شقيقة المصاب قررت بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته، ولاذ بالفرار ، أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المقطم امن القاهرة

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