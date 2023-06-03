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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين قتلا أخر في مشاجرة بالتجمع الأول

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على اخر والتسبب في وفاته بسبب مشاجرة بينهم بالتجمع الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك،  وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل باسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لتعديهما على آخر في مشاجرة مما أدى لوفاته بالتجمع الأول.

وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الفيوم مصاب بكدمات بالرأس وكسور متفرقة ولا يمكن استجوابه ، إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيقه مقيم بمحافظة الفيوم ، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهمين عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته وإتهمهما بإحداث إصابته ، أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ ، فوجئ بإختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه ، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة.

وفى وقت لاحق ورد من المستشفى إخطاراً بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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