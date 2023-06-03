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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة وشخصين سرقوا أموالا من شقة بمصر القديمة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدة وشخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سيدة وشخصين لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب المفتاح المصطنع ، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بمسكن أحدهم وقرروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

مصر القديمة القاهرة قسم شرطة مصر

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