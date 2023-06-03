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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

120 كيلو حشيش.. حبس 3 تجار مخدرات بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل، وإرسال المضبوطات من المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد واصل رجال مباحث القاهرة نجاحاتهم في التصدي للمروج المواد المخدرة، حيث تمكنوا بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على ٣ تجار مخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة قبل ترويجها علي عملائهم.

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القليوبية لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى وذلك حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 120,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,500 كيلو جرام - بندقية آلية - 5 خزينة - عدد من الطلقات النارية – طبنجة – مبلغ مالى .


وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8,660,000 مليون جنيه تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج مباحث القاهرة شرطة المرج

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