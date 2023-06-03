بالهوت شورت.. أحدث ظهور لـ سينتيا خليفة على إنستجرام

شاركت الفنانة سينتيا خليفة، جمهورها، بأحدث إطلالاتها، ونشرت صوره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وخطفت سينتيا خليفة الأنظار بإطلالة كاجوال مرتديه تيشرت ابيض وهوت شورت بالون الاخضر الفاتح ،ومعتمده عليالمكياج الناعم الترابي





وشاركت الفنانة سينتيا خليفة في العديد من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 75 في مدينةكانالفرنسية، وكانت مشاركتها الأبرز في الجلسة الحوارية تحت عنوان "المرأة في السينما" تحت رعاية هيئة الأفلامفيصقلية Sicily Film Commissio .

وتم الإعلان عن بدء تصوير الفيلم “Sicilian Holiday” للمخرجة الإيطالية ميكايلا سكولاري والمنتج الحائز على جائزةالأوسكار آدم ليبزيج في الربع الأخير من العام الحالي والذي تقدم فيه سينتيا خليفة أحد الأدوار الرئيسية.

وخلال تواجدها في كان، شاركت سينتيا خليفة في العديد من فعاليات السجادة الحمراء والعروض الخاصة للأفلام،كماحرصت على تلبية دعوة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لحضور حفلهم الخاص المقام ضمن فعالياتمهرجان كان هذا العام للاحتفاء بدور المرأة في السينما والاعتراف بمكانة كلّ من صانعات الأفلام والممثلات.