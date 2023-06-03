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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر تضع خطة لتأمين المخازن بالمستشفيات والوحدات

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 تقوم صحة البحر الأحمر بوضع خطة لتأمين المخازن في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها حيث عُقد اجتماع بين الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ومديري بعض الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الصحة، بهدف وضع هذه الخطة.

 

تضمنت الخطة تشكيل لجان من مختلف الفئات لمراجعة المخازن والتحقق من توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد الوكيل على ضرورة توفر طفايات الحريق بالعدد الكافي، وتأكيد عمل كاميرات المراقبة، وتواجد الأمن على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة الصيانة الدورية لأجهزة الإطفاء.

 

تهدف هذه الخطة إلى ضمان سلامة المخازن وتأمينها لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في المستشفيات والوحدات الصحية. ويعكس التركيز على السلامة والأمان التزام صحة البحر الأحمر بتوفير الرعاية الصحية الجيدة والمؤثرة للمرضى والمجتمع المحلي.

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