محمود الشيمي مديرًا لـ أوقاف البحر الأحمر

صدر القرار الوزاري بتعيين الشيخ محمود طه الشيمي غنيم مديرًا لمديرية أوقاف البحر الأحمر. يستمر الشيمي أيضًا في تسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم، حيث كان يشغل هذا المنصب سابقًا.

يُذكر أن الشيمي كان يشغل منصب مدير أوقاف البحر الأحمر في السابق، قبل أن ينتقل للعمل بمديرية أوقاف الفيوم، والآن يعود مرة أخرى للعمل في مديرية أوقاف البحر الأحمر.

هذا التعيين يأتي في إطار تنظيم وتوجيه العمل في الهيئة العامة للأوقاف وتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء مهام المديريات الإقليمية للأوقاف.