الأمن القومي الروسي يعد إجراءات لمنع محاولات الغرب إثارة أزمة اقتصادية في البلاد

أعلن مجلس الأمن القومي الروسي أنه يعمل على إعداد إجراءات؛ لمنع الغرب من إثارة الأزمة الاقتصادية والتوترات الاجتماعية في روسيا.

وأوضح المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي بمناسبة الذكرى الـ 31 لتأسيسه- في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الجمعة/- أن "تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا يعتبر أحد الاتجاهات الرئيسية لعمل مجلس الأمن القومي الروسي".

وأضاف البيان أن العمل يركز على وضع الإجراءات الرامية إلى منع محاولات الدول الغربية لإثارة أزمة اقتصادية في روسيا، تحمل في طياته مخاطر التوترات الاجتماعية في البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في المجلس، عن ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لمنع خصوم روسيا من زعزعة الوضع داخل البلاد.