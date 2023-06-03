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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى زكي عن جائزة أحسن ممثلة بتصويت الجمهور: الأقرب لقلبي

صدى البلد

وجهت الفنانة منى زكي، الشكر للجمهور بعد التصويت لها للفوز بجائزة أحسن ممثلة في الدراما عن دورها في مسلسل “تحت الوصاية”.

وكتبت: “مبسوطة جداً بفوزي بجائزة أحسن ممثلة في الدراما الجايزة دي قريبة لقلبي عشان بتصويت الجمهور.. شكراً لكل حد خد من وقته عشان يديني صوته”.  

قصة مسلسل “تحت الوصاية”  

تكافح أم لطفلين، مجاهدة المجتمع الذكوري؛ بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية”

يشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” “تحت الوصاية الفنانة منى زكي جائزة أحسن ممثل مسلسل “تحت الوصاية”

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