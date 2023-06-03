تحذير عاجل|هذا النوع من التدخين يسبب الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد

أصبحت ظاهرة التدخين الإلكتروني شائعة في جيل الشباب، حيث تم تقديمها كبديل أكثر اعتدالًا ولطفًا للتدخين التقليدي ، إلا أن شعبية التدخين الإلكتروني vaping ، تزداد باطراد في السنوات الأخيرة ، خاصة بين الجيل الجديد، على الرغم من انخفاض معدل تدخين السجائر التقليدية ، تكشف البيانات عن وجود علاقة قوية بين هاتين العادات، غالبًا ما يعمل الـ Vaping كبوابة للتدخين للشباب ، كما يشارك حوالي نصف الـ Vapers البالغين في التدخين أيضًا.



المخاطر الصحية للتدخين الإلكتروني

يقول الدكتور شويتا راجبوت ، MBBS DVD ، المستشار الطبي لشركة Entod Pharmaceuticals ، "إن المخاطر الصحية الموثقة جيدًا المرتبطة بالتدخين ، مثل أمراض القلب وأمراض الرئة وسرطان الرئة ، معروفة على نطاق واسع، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن تدخين السجائر وحده يمثل 1300 حالة وفاة يمكن الوقاية منها كل يوم.

بينما لا تزال الآثار طويلة المدى للتدخين الإلكتروني قيد الدراسة ، تشير الأبحاث المكثفة إلى أن المواد الكيميائية السامة التي تنتجها السجائر الإلكترونية تشكل مخاطر كبيرة ".

وبالنظر إلى التأثير الضار للتدخين على صحتنا العامة ، فإنه يطرح السؤال: ما هي عواقبه على بشرتنا؟ كيف يؤثر التدخين والتدخين الإلكتروني في الفيبينج (بما في ذلك التعرض السلبي) على بشرتنا؟ علاوة على ذلك ، هل يمكن عكس أي من هذه التغييرات؟ دعنا نستكشف إجابات هذه الاستفسارات.

وأثناء التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping ، يتم إدخال كمية كبيرة من المواد الكيميائية إلى الجسم. تمتص أنسجة الرئة الحساسة الغازات بسهولة ، ويؤدي استنشاق البخار لفترات طويلة إلى زيادة حادة في العديد من السموم.

و"تختلف المكونات المحددة المستنشقة اعتمادًا على نوع vape المستخدم، يتأثر مستوى الضرر أيضًا بمدة الاستنشاق وتكرار استخدام الجهاز، بعض المواد الكيميائية المحتملة الموجودة في البخار تشمل الفورمالديهايد والنيكوتين ومشتقاته والبروبيلين جليكول والتولوين والأسيتالديهيد ، بالإضافة إلى المعادن النزرة مثل الكادميوم والنيكل والرصاص ، كما يقول راجبوت ، وهو أيضًا استشاري مشارك في عيادة جلد .

واستنشاق هذه المواد السامة يؤثر حتما على الجلد، يعمل الجلد كخزان للجسم ، مما يتسبب في ترسب جزء كبير من هذه المواد المستنشقة داخل طبقاته، يمكن أن يؤدي تحميل خلايا الجلد بالسموم إلى تعطيل وظائفها الطبيعية ، بما في ذلك المهمة الأساسية لإصلاح حاجز الجلد.

ونتيجة لذلك ، قد تظهر أعراض الشيخوخة المبكرة ، والتي تظهر على شكل جفاف ، وتضخم المسام ، وترهل ، وتجاعيد ، وفرط تصبغ ، وتفاوت الملمس، النيكوتين وهو مكون موجود في كل من السجائر والسجائر الإلكترونية (e-cigarettes) ، له تأثير على تقلص الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجلد، عندما يتلقى الجلد تدفق دم غير كافٍ ، فإنه لا يتلقى العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحته، تساهم العناصر الغذائية غير الكافية في ظهور التجاعيد، علاوة على ذلك لا يقتصر هذا التأثير على تجاعيد الوجه وحدها بل يمتد إلى التجاعيد في جميع أنحاء الجسم ، كما أوضحت Mayo Clinic.

كشفت دراسة نشرت في مجلة Experimental Dermatology أن النيكوتين مرتبط بتأخير التئام الجروح وتسريع شيخوخة الجلد، تؤكد Science News أيضًا أن النيكوتين يؤدي إلى نشاط خلوي غير مناسب ، مما يؤدي إلى ترهل الجلد وتجعده، بالإضافة إلى النيكوتين ، يمكن أن تساهم تعابير الوجه التي يتم إجراؤها أثناء استخدام الـ vaping ، وخاصة حركات الفم والعينين ، في تكوين التجاعيد على الوجه.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية بمقدار الضعف مقارنة بغير المدخنين ويواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الجلد - وهما نوعان شائعان من سرطان الجلد، وفقًا لتحليل نُشر في مجلة New England Journal of Medicine ، فإن مستويات الفورمالديهايد في السجائر الإلكترونية قد تكون أعلى بمقدار 15 مرة من تلك الموجودة في السجائر التقليدية، الفورمالديهايد مادة مسرطنة معروفة.

المصدر: timesofindia