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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي في السادسة من مساء اليوم السبت بإستاد القاهرة، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد المران الرئيسي للأهلي قبل مواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من أحداث المران، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي الوداد المغربي

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