إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة في المنيا

يواصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا متابعته اليومية لأعمال المرحلة الثانية للموجه 21 لازالة التعديات تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية .

واستعرض المحافظ تقريرا لجهود حملات إزالة التعديات بمركزى ملوى و ديرمواس جنوب المنيا تضمن إزالة 3 حالات تعد على املاك الرى بقرية قلندول بملوى ،وإزالة 3 حالات بناء علي أملاك الدولة بقريتى دلجا وتل بني عمران بديرمواس ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين وإزالة التعديات بشكل فورى مع رصد المتغيرات المكانية للتصدى لأى حالات تعد فى المهد .