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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الممثلة مارجيت كارستنسن عن عمر 83 عاما

مارجيت كارستنسن
مارجيت كارستنسن

توفيت النجمة العالمية مارجيت كارستنسن عن عمر يناهز 83 عاما كانت نجمة أفلام المخرج راينر فيرنر فاسبيندر. 

وقدمت مارجيت كارستنسن عديد من الأعمال الفنية المميزة فى مسيرتها الفنية ولعل من أبرز هذه الأعمال فيلم "دموع بيترا فون كانت المريرة".

وقدمت مارجيت كارستنسن فى هذا الفيلم دور امرأة نرجسية على علاقة عاطفية بامرأة تصغرها سناً (هانا شيجولا)، ونالت عن هذا الدور جائزة سينمائية ألمانية.

وبعد عامين، أدت مارجيت كارستنسن المولودة عام 1940 في مدينة كيل بشمال ألمانيا دور البطولة في "مارثا"، وهو فيلم درامي لفيرنر فاسبيندر عن زواج من منحرف نرجسي.

ثم توالت الأعمال التي شاركت فيها مارجيت كارستنسن، ومنها "الروليت الصينية" عام 1976 و"نساء في نيويورك" عام 1977.

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مارجيت كارستنسن

وشاركت مارجيت كارستنسن في عديد من الأعمال المسرحية في ألمانيا والنمسا، وكان من أبرز من تعاونت معهم المخرج الشهير كريستوف شلينجينزيف الذي أسند إليها مجموعة أدوار أهمها شخصية ماجدا جوبلز، زوجة وزير دعاية الرايخ الثالث النازي يوزف جوبلز، في "مئة عام من أدولف هتلر".

ومثلت على مسرح "بورجثياتر" الشهير في فيينا عام 2004 في مسرحية شلينجينزيف "بامبيلاند"، المقتبسة من رواية للنمساوية إلفريدي يلينيك في السنة نفسها التي نالت فيها الأخيرة جائزة نوبل للآداب.

وكان فيلم "سونينالي" عام 1999 أكثر أعمال مارجيت كارستنسن نجاحاً تجارياً، وهو شريط كوميدي عن الحياة في برلين الشرقية الشيوعية في سبعينات القرن العشرين.

وفي الآونة الأخيرة، شاركت مع هانا شيجولا وإيرم هيرمان في المسلسل التلفزيوني الألماني الشهير "تاتورت"، الذي أدت فيه الممثلات الثلاث أدوار نساء كبيرات السن يعتبرن أنهن ملزمات أخلاقياً بالقتل.

وفي عام 2019، فازت عن مجمل مسيرتها بجائزة جوتز جيورجه الألمانية المرموقة. 

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