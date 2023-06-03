الاحتلال يعيد إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق مدخلي قرية المغير، شرق رام الله.

وقال عضو مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم إن قوات الاحتلال أعادت صباح اليوم إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي القرية لمدة 19 يوما، وفتحت المدخل الغربي يوم الخميس الماضي، وأبقت على المدخل الشرقي مغلقا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال سلّمت المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري، وسلمت أيضا المواطن رزق أبو نعيم، إخطارا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.