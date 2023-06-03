حماتي بتدعي عليا هل يترد فى بناتها؟ داعية يجيب

أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه برنامجه “ إني قريب”، المذاع عبر قناة النهار، مضمونة:" حماتي بتدعي عليا هل هذا يترد فى بناتها؟".

ليجيب “ أبو بكر”، الله أكرم وأكبر من أن يأخذ أحد بذنب أحد، فكل إنسان سيحاسب على عمله وقوله ولفظه، فالله تعالى أعطانا مبدأ فى القرآن الكريم قال تعالى{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

وتابع قائلاً: "لو لم كنتِ سعيدة معها فهى وابنك سعداء ببعض، فبدل من ان تدعى عليها ادعي لها بصلاح الحال وبالهداية، حتى عندما يأذن الله لهدايتها وبصلاح حالها تهتدي عليكِ وعلى ابنكِ".

ونصح الشيخ أبو بكر، الحماة أن تترأف بزوجة ابنها، قائلاً: " وحتى لو غلطت علميها ابتغى بذلك مرضاة الله تعالى، خدي بالك الله يقبل الدعاء بالخير والرحمة ولا يقبل الدعاء بالشر ولا بالعذاب ربنا كريم اوى".

ووجه لهذه الحماة كلمة:" رفقا بزوجة ابنكِ فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، واليوم تقسي عليها غدا ستقصى عليكي، فتوبي الى الله وارجعي عن هذا الفعل".

هل يجوز الدعاء على أحد وأنا أصلي؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فدو مسجل له عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب "عثمان"، قائلًا: إن تصفية القلوب مع الله مطلوبة، فعلى الانسان ان يعود نفسه الا يدعو على أحد ولا يسب أحد، وانما عليه ان يلجأ الى الله، وسيأتي الله اليه بحقه أو يؤجره على ما سمع أو ما تأذى منه .

هل يجوز ان أتمنى الموت لأحد ظلمنى ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عبدالسميع، قائلًا: "إن من ظُلم فمن الأفضل أن يدعو الله أن يأخذ له حقه، وأن يقول مثلما علمنا الله تبارك وتعالى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فيداوم على هذا الذكر فهذا أفضل من الدعاء على الميت.