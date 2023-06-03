«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة اليوم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيؤدي اليوم السبت، اليمين الدستورية لولاية جديدة تمتد خمس سنوات، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي، وسيعلن في وقت لاحق أعضاء حكومته التي من المتوقع أن تكون مؤشرًا على تغيير في برنامجه الاقتصادي غير التقليدي.

وحصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاء في السلطة، على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة في 28 مايو الماضي، وجاءت النتيجة على عكس توقعات معظم استطلاعات الرأي، وحقق الفوز على الرغم من أزمة غلاء المعيشة التي كان يُعتقد أنها أضعفت فرصه، وانعقد البرلمان الجديد، أمس الجمعة، وسيبدأ أردوغان فترة ولايته الجديدة رسميًا بأداء اليمين اليوم.

وسيلي ذلك حفل في القصر الرئاسي، يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة ومنظمة دولية، من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.