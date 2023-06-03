ميدو سفيرا لمئوية سيلتا فيجو وتكريمه قبل مباراة برشلونة كأحد أساطير النادي

وجه نادي سيلتا فيجو الإسباني الدعوة لـ أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، للتكريم قبل لقاء سيلتا فيجو ضد برشلونة المقرر له غدا، الأحد، على ملعب بالايدوس، في الجولة 38 من الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتفل نادي سيلتا فيجو بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث أُسس النادي يوم 23 أغسطس 1923، وسبق لأحمد حسام ميدو الاحتراف في صفوفه عام 2003، قادما من أياكس الهولندي.

ووجه سيلتا فيجو الدعوة لنجومه السابقين وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو، باعتباره سفيرا لمئوية النادي، على أن يتم تكريمه قبل انطلاق مباراة برشلونة غدا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 وتعادل 10 وخسر 17 لقاء، وضمن البقاء في لا ليجا.