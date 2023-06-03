عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو سفيرا لمئوية سيلتا فيجو وتكريمه قبل مباراة برشلونة كأحد أساطير النادي

ميدو
ميدو

وجه نادي سيلتا فيجو الإسباني الدعوة لـ أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، للتكريم قبل لقاء سيلتا فيجو ضد برشلونة المقرر له غدا، الأحد، على ملعب بالايدوس، في الجولة 38 من الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتفل نادي سيلتا فيجو بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث أُسس النادي يوم 23 أغسطس 1923، وسبق لأحمد حسام ميدو الاحتراف في صفوفه عام 2003، قادما من أياكس الهولندي.

ووجه سيلتا فيجو الدعوة لنجومه السابقين وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو، باعتباره سفيرا لمئوية النادي، على أن يتم تكريمه قبل انطلاق مباراة برشلونة غدا، الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل سيلتا فيجو المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 وتعادل 10 وخسر 17 لقاء، وضمن البقاء في لا ليجا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

ترشيحاتنا

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

بعد مطالبة أدهم نابلسى بإجهاض جنينها.. اختفاء إنجى خورى

محافظ كفر الشيخ يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

سيدة أمريكا الأولى تحتفي بزيارتها إلى الأهرامات وأبو الهول

طلاب العلمي ينتهون من امتحان الحديث.. ووكيل الأزهر يوجه بتوزيع المياه الباردة عليهم

16 نوعا من الكلاب و4 ثعابين.. قائمة محظورات الحيوانات الخطرة بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل محتواه.. أهمية غير متوقعة لاستخدام زيت السمسم للرضع والأطفال

الخالة الصغيرة ترد: لم أعد أتحمله ولا أريد الطلاق للمرة الثانية.. شاهد الإجابة

طريقة عمل فتة شاورما ميكس| أحلى من المطاعم

تناول هذه الأطعمة يمنع انسداد الشرايين.. احرص عليها

فيديو

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

بسبب زوجها.. وفاء عامر تفجر مفاجأة وتبكي على الهواء.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ