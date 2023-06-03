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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لسنا بحاجة لزيادة أسلحتنا النووية .. أبرز تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى

جيك سوليفان، مستشار
جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي،

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، والتي أكدت أن واشنطن ترغب في استمرار محادثات مراقبة انتشار الأسلحة مع موسكو وبكين من دون شروط مسبقة.

 

وأوضح سوليفان أن الصين تسعى لامتلاك ما يقارب من 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035، متابعا: "بكين ترفض مشاركتنا المعلومات بشأن حجم ونطاق قواتها النووية ولا تقدم أي إخطارات بأي تغيير".

 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة ليست بحاجة لأن تزيد أسلحتها النووية لتتجاوز عدد منافسيها.

 

وتابع: «اعتمدنا إجراءات مضادة ردًا على انتهاكات روسيا معاهدة (نيو ستارت)، وليس من مصلحتنا أو مصلحة موسكو الشروع في منافسة مفتوحة بشأن القوات النووية الاستراتيجية».

 

واسترسل: "بوتين علق في وقت سابق تطبيق روسيا معاهدة نيو ستارت بشكل غير قانوني، وشرع في اتخاذ خطوات لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا".

 

كما أوضح أن إيران تشغل أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا، وخصبت مزيدًا من اليورانيوم بمستويات تقترب من درجة صنع أسلحة، وبعد انسحاب الإدارة الماضية للاتفاق النووي تحللت إيران من أي قيود على برنامجها.

 

القاهرة الإخبارية مستشار الأمن القومي الأمريكي موسكو جيك سوليفان

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