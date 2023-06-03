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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الثلاثاء المقبل

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

صيدلة القاهرة تعلن فتح باب الالتحاق للدراسات العليا في هذا الموعد.. تفاصيل

أعلنت كلية الصيدلة - جامعة القاهرة الإعلان عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية -  درجة دكتور الصيدلة - دبلومات مهنية - دبلومات أكاديمية) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ .

 

قنديل: تعزيز التعاون مع الجامعات الروسية في البحث العلمي والبرامج التعليمية

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية،  على مسرح الرازي بجامعة الشارقة، لمناقشة الشراكات في البحوث العلمية والبرامج الأكاديمية إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون بين العديد من الجامعات.

 

كلية طفولة القاهرة تحذر الطلاب من الصفحات المزيفة.. تفاصيل

دعت كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، طلاب الكلية إلى الحذر من النصب والإعلانات المزيفة على المواقع المختلفة باسم الكلية. 

 

تفاصيل زيارة جيل بايدن لمدرسة السويدي الدولية ورسالة بخطها للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، قد زارت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة .

 

إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023

أعلن  تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking، لأهداف التنمية المستدامة إدراج 37 جامعة مصرية ضمن نتائج التصنيف لهذا العام 2023.

 

لطلاب الفرقة الرابعة.. تعرف على جدول دورة المحكمة التدريبية بكلية حقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

 

خبير: الدولة تبذل جهودا مستمرة لرفع جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعات المصرية

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مستمرة ومتواصلة لرفع جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعات المصرية بما يعزز الإسهامات الأكاديمية في تقدم المجتمع.

 

بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الثلاثاء.. اعرف الشروط

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي اعتذارات الثانوية العامة 2023 من المعلمين الراغبين في الاعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ابتداءا من الثلاثاء 6 يونيو 2023 حتى الخميس 8 يونيو 2023  

يصل لـ4000 جنيه.. حافز إثابة للعاملين بمنظومة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بصرف حافز إثابة للعاملين على منظومة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عبر المنصات الإلكترونية بعد موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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